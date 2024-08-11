Beşiktaş 3 puanı yeni transferleriyle aldı: Samsunspor 0-2 Beşiktaş

Yayınlanma: 11.08.2024 - 17:34

Güncelleme: 11.08.2024 - 23:51

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı siyah-beyazlı takım 2-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Rafa Silva, 36. dakikada ise Gabriel Paulista kaydetti. Siyah-beyazlı takımın iki yeni yıldızı, ilk lig maçına golle başlamış oldu.

2. RESMİ MAÇI DA KAZANDI

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray galibiyeti sonrası çıktığı 2. resmi maçı da kazandı.

Beşiktaş ile Samsunspor, bu maçla birlikte Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım, 63 maçın 35'inden galibiyetle ayrıldı. 11'ini Karadeniz temsilcisi kazandı, 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Samsunspor ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Satka, Zeki, Bennacer, Ntcham, Kingsley, Holse, Muja, Marius

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Rashica, Immobile

Karşılaşmadan önemli anlar | Samsunspor 0-2 Beşiktaş

90' Orta alanda rakibinin müdahalesiyle yerde kalan Gedson yerden kalkamadı. Faul.

90' Youssef Ait Bennasser'in Beşiktaş ceza sahasına yükselttiği topta Omar Colley topu karşıladı.

90' Gaetan Laura'nın arka direğe ortasında Mert Günok topun sahibi oldu.

90' Karşılaşmanın sonuna 6 dakika ilave edildi.

90' Necip Uysal'ın kaptırdığı topta takım arkadaşından pası alan Soner Aydoğdu'nun köşeye vuruşu auta gitti.

89' Al-Musrati'nin direkt kaleye kullandığı serbest vuruş barajı geçmedi.

89' Beşiktaş'ta Milot Rashica'nın yerine Onur Bulut oyuna girdi.

88' Necip Uysal'ın uzun topunda Jackson Muleka topu göğsüyle kontrol ettiği sırada yerde kaldı. Serbest vuruş Beşiktaş'ın.

87' Beşiktaş pas yaparak oyunun temposunu istediği gibi ayarlıyor.

86' Samsunspor'da Bedirhan Çetin, Lubomir Satka'nın yerine oyuna girdi. 18 yaşındaki genç oyuncu Süper Lig'de ilk kez forma şansı buldu.

85' Beşiktaş'ta Jackson Muleka sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyunda.

84' Dimata'nın sağ kanattan ortasında Ercan Kara'nın ön direkte yaptığı vuruş isabetli olmadı.

83' Siyah-beyazlılar maçın sonlarında arka bölümde çok fazla boş alan bulmaya başladı.

82' Sol çaprazda topu alan Landry Dimata'nın yerden şutunu Mert Günok rahat bir şekilde kurtardı.

80' Kontraya hızlı çıkan Beşiktaş'ta Masuaku ceza sahası içine girip ortasını denedi. Zeki Yavru kayarak müdahalesinde topun geçmesine izin vermedi.

79' Oyuna yeni giren Jackson Muleka'nın uzak mesafeden şutu kaleyi bulmadı.

78' Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Ciro Immobile oyundan alındı. Jackson Muleka ve Emirhan Topçu oyuna girdi.

77' Samsunspor'da Zeki Yavru'nun ceza sahası içine ortasında Rick van Drongelen'in kafa vuruşu Mert Günok'ta kaldı.

76' Savunmadan gelen uzun pasla topu alan Gaetan Laura, Necip Uysal'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

74' Orta alanda topla birlikte ilerleyen Onana dengesini kaybedince topu rakibi söktü aldı.

73' Samsunspor'da Carlo Holse ve Marius Mouandilmadji oyundan çıktı. Soner Aydoğdu ve Ercan Kara oyuna girdi.

72' Sağ kanatta rakibinden dönerek sıyrılan Gedson arkadan aldığı müdahaleyle yerde kaldı, karar faul.

71' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un yerine Jean Onana oyuna dahil oldu.

70' Karşılaşmada son 20 dakikalık dilime girildi.

69' Karşılaşmada Samsunspor'un topla oynamada yüzde 59'a 41 topla oynamada üstünlüğü bulunuyor.

68' Ali Şansalan oyunu durdurdu, su molası.

67' Carlo Holse'nin kullandığı köşe vuruşunun devamında topu önünde bulan Marc Bola'nın şutu isabetsiz.

66' Sol kanatta iki rakibinden birden sıyrılan Gaetan Laura takımına köşe vuruşu kazandırdı.

65' Sağ kanatta Carlo Holse'nin çevirdiği topta Marius Mouandilmadji'nin tek vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti.

64' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında kaleyi karşısına alan Gedson kaleye vurdu ancak top savunmaya çarpıp kaleciye yöneldi.

63' Sağ kanattan atağa çıkmak isteyen Semih Kılıçsoy yerde kalarak faul bekledi ancak oyun devam etti.

62' Samsunspor'da Kingsley Schindler ve Arbnor Muja oyundan alındı. Landry Dimata ve Gaetan Laura oyuna girdi.

61' Beşiktaş savunma arkasına atılan topta Carlo Holse kafayla topu Marius Mouandilmadji'ye indirdi. Topla fazla oynayan golcü oyuncu topu kaybetti.

60' Rafa Silva'nın sağ kanattan hareketlenen Milot Rashica'ya pas düşüncesi isabetli olmadı.

59' Gedson'dan sıyrılan Marc Bola sol çaprazdan çok sert vurdu. Top yan direkten oyun alanına geri döndü.

58' Semih Kılıçsoy'un savunma arkasına yükselttiği top takım arkadaşını bulmadı. Okan topa sahip oldu.

57' Arbnor Muja'nın pasında topu alan Carlo Holse kaleye cepheden gören yerde şutunu çekti fakat top savunmayı geçmedi.

56' Rafa Silva'nın pasında sol kanattan bindiren Arthur Masuaku'nun uzaktan çektiği şut kalenin yanından dışarıda.

54' Samsunspor'da topu önünde bulan Kingsley Schindler'in şutu farklı şekilde dışarıya gitti.

53' Sol kanattan ilerlemek isteyen Arbnor Muja etrafı kalabalıklaşınca topu kaybetti.

51' Carlo Holse'nin pasında Olivier Ntcham tek topla Marius Mouandilmadji'yi kaçırmak istedi ancak savunma araya girdi.

49' Beşiktaş'ta Rashica hafif sakatlık yaşıyor. Kosovalı oyuncu sekmeye başladı.

48' Samsunspor hazırlık pasları gerçekleştiriyor.

47' Samsunspor'da Marc Bola'nın sol kanattan ortasında top Kingsley Schindler'i aştı.

46' Beşiktaş'ta ikinci yarının başında Gabriel Paulista'nın yerine Necip Uysal oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Masuaku'nun yaklaşık 30 metre mesafeden direkt kaleye kullandığı serbest vuruş barajdan döndü.

45' Samsunspor'da Van Drongelen Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ekleniyor.

43' Marc Bola'nın sol kanattan şık pasında boş pozisyonda olan Olivier Ntcham tek vuruşla şutunu çekti. Top savunmadan döndü.

43' Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunu arka direkte Jonas Svensson karşıladı.

42' Carlo Holse'nin pasında topu alan Marius Mouandilmadji'nin sağ çaprazdan kaleye vuruşu savunmadan kornere gitti.

40' Olivier Ntcham'ın ceza sahası içine aşırtma pasında Arbnor Muja sol çaprazdan vuruşunu gerçekleştiremedi. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havada.

39' Hızlı çıkan Samsunspor'da Arbnor Muja'nın sol çaprazdan şutu Mert'te kaldı.

37' Pasla kullanılan kornerin devamında Arthur Masuaku'nun sol kanattan ortası Gabriel Paulista ile buluştu. Gabriel Paulista'nın yere sektirerek vurduğu kafa vuruşunda Okan Koçuk'un müdahalesi golü önleyemedi.

36' GOL | Gabriel Paulista, Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydetti.

33' Beşiktaş ilk şutunda golü buldu.

32' Kendi yarı sahasından çok hızlı çıkan Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy sol ayağıyla harika bir uzun pasla Rafa Silva'yı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Hızla ilerleyen Rafa Silva kalecinin yanından topu ağlara yollamayı başardı.

31' GOL | Rafa Silva Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

26' Carlo Holse'nin pasında Olivier Ntcham ceza sahası dışından sert vurdu. Mert Günok topu kurtardı.

25' Oyun yeniden hareketlilik kazandı.

24' Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, su molası verdi.

23' Samsunspor penaltı bekliyor. Zeki Yavru'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Carlo Holse ilerlemek isterken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

22' Rafa Silva'nın ceza sahası içine ortasında arka direğe yönelen topu Youssef Ait Bennasser karşıladı. Atağın devamında Ali Şansalan, Samsunsporlu futbolcuya faul yapıldığını işaret etti.

21' Beşiktaş'ta Svensson sağ kanat taç çizgisinde topu almak isterken Muja'nın darbesiyle yerde kaldı. Arbnor Muja sarı kart gördü.

20' Carlo Holse'nin kullandığı köşe vuruşunda Lubomir Satka'nın kafa vuruşu isabetli olmadı.

19' Samsunspor'da Marc Bola'nın sol kanattan ortasını karşılayan Gabriel Paulista topu kornere yolladı.

18' Carlo Holse'nin kaleye kullandığı serbest vuruş barajdan döndü.

17' Samsunspor'da Kingsley Schindler ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı. Masuaku arkadan yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

17' İncelemenin ardından ofsayt kararı geçerli, oyun yeniden başladı.

16' Pozisyon inceleniyor.

16' Samsunspor golü buldu ancak ofsayt. Savunma arkasına hareketlenen Marius Mouandilmadji kaleciyi de geçip topu ağlara yolladı ancak bayrak havada.

15' Sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Marc Bola'nın ortası Mert Günok'a gitti.

14' Arthur Masuaku'nun pasında Zeki Yavru, Semih Kılıçsoy'un topu almasına fırsat tanımadı. Top ev sahibi ekipte kaldı.

13' Rashica'nın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Ciro Immobile topa dokunamadı. Okan Koçuk topun sahibi oldu.

12' Siyah-beyazlılar kendi yarı sahasında hazırlık pasları gerçekleştiriyor.

11' Rafa Silva'nın Samsunspor ceza sahası içine ortasında top doğrudan kalecide kaldı.

9' Pasla kullanılan köşe vuruşunda Masuaku'nun sol kanattan ortası rakibe çarparak taca çıktı.

9' Arthur Masuaku'nun rakip ceza sahası içine uzun topunda Marc Bola'nın ters vuruşu kornere gitti.

8' Marius Mouandilmadji'nin derinlemesine pasında top Colley'in kontrolünde Mert Günok'a gitti.

7' Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda savunmada Paulista ön direkte topu karşıladı.

6' Samsunspor kendi sol kanadından köşe vuruşu kazandı.

5' Gabriel Paulista'nın tedavisi devam ediyor. Oyuna devam edebilecek.

4' Beşiktaş'ta Gabriel Paulista sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyun alanına davet edildi.

3' Kingsley Schindler'in sağ kanattan ortasında Marius Mouandilmadji topu ceza sahası içinde istediği gibi kontrol edemedi.

2' Samsunspor'da Marc Bola'nın sol kanattan çevirdiği topta Holse'nin vuruşu kaleyi bulmadı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.