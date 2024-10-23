Giovanni van Bronckhorst'tan Galatasaray açıklaması! 'Derbi maçları çok özeldir'

Yayınlanma: 23.10.2024 - 19:38

Güncelleme: 23.10.2024 - 19:38

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lyon maçı öncesi futbolculardan Emirhan Topçu ile basın toplantısı düzenledi.

İşte Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları

"İndiğimizde Türkiye'den kötü haberler aldık. Kalbimiz hayatını kaybedenler ve aileleriyle.. Tüm Türk halkıyla...

Lyon iyi bir takım. Hücum geçişlerinde çok tehlikeliler. Topun bizde kalması gerekiyor. Avrupa'da bu tip maçları oynamak istersiniz. Beşiktaş olarak biz de bu maçta iyi bir performans sergilemek istiyoruz. İyi bir sonuç almak için buradayız.

Mert Günok'un durumuna gün gün bakıyoruz, umarım kısa sürede aramıza döner. Erdin Destanoğlu'nun idmandan sonra nasıl reaksiyon göstereceğine bakacağız.

Geçen seneye göre takımda değişiklik var. 28 oyuncu gitmesi, 8 oyuncu gelmesi kolay değil. Yeni bir teknik adam, bunlara alışmak gerekiyor. Stabil olma konusunu geliştirmeliyiz. Ligde istediğimiz yerdeyiz ama 8 maç oynadık. Daha güçlü olmak istiyoruz. Avrupa'da iki maç oynadık, buraya gelmek için takım geçen sene çok çalıştı. Süreçten takımın ve gelişiminden mutluyum. Hâlâ çok erken, böyle devam etmemiz gerek.

ÖNCE LYON MAÇINA BAKACAĞIZ

Derbi maçları çok özeldir. Teknik adam ve futbolcu olarak çok fazla derbi oynadım. İlk derbi maçımda Galatasaray'a karşı Süper Kupa oynadık. Pazartesi günü iyi bir maç oynamak istiyoruz. Ben her zaman maç maç düşünürüm. Önce Lyon maçına bakacağız.

Lyon ile oyuna bakış açımız benzer diyebiliriz. Top bizdeyken iyi işler çıkarmalıyız. Onlar da oyuna aynı felsefe ile yaklaşacaklar. Lyon iç sahada, biz deplasmandayız. Daha önce böyle maçlar oynadık. Topa sahip olarak, hücum etmek istiyoruz.

Oyuncuları kıyaslarsak, bizdeki ve onlardaki kaliteyi görebiliriz. Lacazette ve Ciro'yu benzetebiliriz. Cherki-Rafa, Fofana-Semih... Tolisso gibi Bayern Münih tecrübesi olan isimler var. Genç ve tecrübeli oyuncuların karması diyebiliriz. Kimin daha iyi olduğunu maçtan sonra göreceğiz."