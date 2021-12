Giresunspor, Ankara Demirspor'u eledi

02 Aralık 2021 Perşembe, 15:12

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan, Özcan Sultanoğlu

GZT GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Fatih, Emre, Pelupessy, Erol Can (Dk. 22 Arda), Çekdar Orhan, Joey Champness, Sankhare, Umut Nayir

ANKARA DEMİRSPOR: Ömercan, Semih, Hüseyin Eren (Dk. 65 Taner), Abdullah, Ender (Dk. 73 Çağrı), Samet (Dk.87 Muhammed), Abdulkadir, Serdar (Dk. 65 Hasan), Mustafa (Dk. 46 Can), Ahmet, Mücahit

GOLLER: Dk. 3 ve 57 Champness, Dk. 14 Umut Nayir (Penaltı), Dk. 85 Çekdar (GZT Giresunspor)- Dk. 49 Abdulkadir, Dk. 75 Ahmet (Ankara Demirspor)

SARI KARTLAR: Umut Nayir, Emre (GZT Giresunspor)- Ömercan, Mustafa, Can (Ankara Demirspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Ankara Demirspor’u 4-2 yenerek, bir üst tura yükseldi.

3’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Champness, rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası içine girdiği anda topu kalecinin ayağından ağlara gönderdi: 1-0.

12’nci dakikada Umut ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Hayrullah, kaleci Ömercan’ı çalımlamak isterken onun müdahalesiyle yerde kaldı. Bir an duraksayan hakem daha sonra penaltı kararı verdi.

14’üncü dakikada topun başına geçen Umut Nayir, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

31’inci dakikada Abdulkadir’in uzaktan çektiği şut üstten dışarı çıktı.

36’ncı dakikada Umut Nayir’in düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre’nin şutu barajdan geri geldi.

49’uncu dakikada Semih rakiplerinden kazandığı topla ceza sahası içine girmeden vuruşunda Onurcan’dan seken top Abdulkadir’in önüne düştü. Bu oyuncunun düzgün vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.

57’nci dakikada orta sahadan gelen topu alan Champness hızla ceza sahasına sokuldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Champness, topu kalecinin üzerinden ağlara göndererek kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı: 3-1.

75’inci dakikada Ankara Demirspor’da Ahmet, defanstan çaldığı topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 3-2.

85’inci dakikada Giresunspor'da ceza sahasında Champness'in pasını alan Çekdar yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-2.