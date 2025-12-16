Gaziantep'te ünlü market zincirinin şubesine kapatma cezası

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri marketlere yönelik denetimler yaptı. Denetimler sırasında Binevler Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Ekipler, ürünlere el koyarken, marketi 3 gün süreyle kapattı.

Marketin önüne gelerek açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Geçen yıl yapmış olduğumuz denetimlerde 196 binden fazla son kullanma tarihi geçmiş ürünü maalesef marketlerde yakaladık ve imha ettik. Yılbaşında almış olduğumuz kararla bundan böyle son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerine, ilk tespitte 3 gün, ikinci tespitte 7 gün, üçüncü tespitte tamamen kapatacağımızın kararını aldık. Bu yıl uygulamaya başladık. Yapmış olduğumuz bu uygulamayla son kullanma tarihi geçmiş ürün satışında yüzde 97’lik bir düşüş oldu. Denetimlerin bu konuda çok faydası oldu. Yüzde 3’lük bir kısım maalesef hala ısrarla bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaya devam ediyor. Bu kapsamda bu marketi de 3 gün süre ile kapatıyoruz” diye konuştu.