Lisede mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf gönderen öğretmen tutuklandı

Sincan ilçesindeki bir lisede görev yapan beden eğitimi öğretmeni N.Ş.'nin, okulun kız voleybol takımı sporcularının bulunduğu WhatsApp grubuna müstehcen içerikli fotoğraf gönderdiği ileri sürüldü.
Velilerin şikayeti üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında öğretmen gözaltına alındı.
'SEVGİLİME GÖNDERECEKTİM' DEDİ
Şüphelinin ifadesinde, fotoğrafı sevgilisine göndermek isterken, yanlışlıkla öğrencilerin bulunduğu gruba gönderdiğini söylediği belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.