Giresunspor Ferhat Kaplan'ı transfer etti!

Süper Lig ekibi Giresunspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2022 Cuma, 18:05
Giresunspor Ferhat Kaplan'ı transfer etti!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki kaleci Ferhat Kaplan ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Ferhat Kaplan'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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