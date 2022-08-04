Giresunspor, Vukan Savicevic'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Vukan Savicevic'i renklerine bağladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2022 Perşembe, 18:41
Giresunspor, Vukan Savicevic'i transfer etti
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Vukan Savicevic'i kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Savicevic ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Vukan Savicevic'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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