Giresunspor'a farklı yenilen Beşiktaş'ta Ghezzal da sakatlandı!

27 Kasım 2021 Cumartesi, 20:59

üper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş rakibine farklı yenilirken yıldız oyuncu Ghezzal ve kaleci Mert sakatlandı.

Siyah-beyazlı ekipte ikinci yarının başında Welinton oyuna dahil olurken Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal kenara geldi.

Cezayirli futbolcu sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi ve ikinci yarıda oyundan çıktı. İlk incelemelerde Ghezzal'ın bir süre oynayamayacağı, ancak kesin tanının yarın konulaileceği açıklandı.

Rachid Ghezzal bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.

Kaleci Mert ise 2. yarıda sakatlanıp sedye ile sahayı terk etti.



