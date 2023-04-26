Giresunspor'da Hakan Keleş kararı

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, veda sinyali veren teknik direktör Hakan Keleş'le ile ilgili bir paylaşım yaptı ve "Birlikte savaşmaya devam" ifadelerini yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 07:35
Giresunspor'da Hakan Keleş kararı
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Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş'in geleceği belli oldu.

Karadeniz ekibinin başkanı Nahid Yamak, Başakşehir karşılaşmasının ardından istifa sinyali veren Hakan Keleş ile ilgili paylaşımda bulundu. Yamak, paylaşımında, "Önce çok sevmek lazım. Birlikte savaşmaya devam" ifadelerini kullandı.

Başkan Nahid Yaman'ın bu paylaşımı, Hakan Keleş ile yola devam edecekleri şeklinde yorumlandı.

Hakan Keleş, iç sahada kaybettikleri Başakşehir karşılaşmasının ardından taraftara el sallamış, daha sonra ise görevi bırakabileceğini yönünde bir karar alabileceğini söylemişti.


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