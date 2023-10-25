Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Giresunspor'da Mustafa Kaplan dönemi sona erdi!

Giresunspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 18:23
Giresunspor'da Mustafa Kaplan dönemi sona erdi!
Abone Ol google-news

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2023-2024 sezonu başından bu yana futbol A takımı teknik direktörlük görevini yapan Mustafa Kaplan ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kaplan ve ekibine emekleri için teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.


Giresunspor Trendyol 1. Lig mustafa kaplan

En Çok Okunan Haberler