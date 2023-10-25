Giresunspor'da Mustafa Kaplan dönemi sona erdi!
Giresunspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldığı açıklandı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2023-2024 sezonu başından bu yana futbol A takımı teknik direktörlük görevini yapan Mustafa Kaplan ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, Kaplan ve ekibine emekleri için teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
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