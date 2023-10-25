Giresunspor'da Mustafa Kaplan dönemi sona erdi!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 18:23

Güncelleme: 25.10.2023 - 18:23

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2023-2024 sezonu başından bu yana futbol A takımı teknik direktörlük görevini yapan Mustafa Kaplan ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kaplan ve ekibine emekleri için teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.