Giresunspor'da teknik direktörlüğe İrfan Buz getirildi

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktörlüğe İrfan Buz'un getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2023 - 07:28
Giresunspor'da teknik direktörlüğe İrfan Buz getirildi
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, teknik direktör İrfan Buz ile anlaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kendisine ve ekibine camiamıza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.


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