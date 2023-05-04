Giresunspor'da teknik direktörlüğe İrfan Buz getirildi
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktörlüğe İrfan Buz'un getirildiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, teknik direktör İrfan Buz ile anlaştı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kendisine ve ekibine camiamıza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son anket: Kılıçdaroğlu Erdoğan'a fark attı
- ORC'den son anket: AKP'ye büyük şok
- İlkokulda katliam yaptı
- İstanbul'da dehşet: Ağaca asılı halde bulundu
- Aile dizisindeki 'ampulü söndür' mesajı gündem oldu
- Şehit kanıyla kazanılan seçim
- İnce Millet İttifakı'nı destekleme şartını açıkladı
- Putin'e suikast girişimi önlendi
- Erdoğan'ın eski metin yazarı: Yüzündeki farklı ifade...
- Erkan Baş'tan Muharrem İnce'ye çağrı