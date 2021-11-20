Giresunspor'un yüzü 3 hafta sonra güldü!

20 Kasım 2021 Cumartesi, 18:04

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında GZT Giresunspor, kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Çotanak Stadı'nda oynanan mücadeleyi Giresunspor 1-0'lık skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmada tek golü 70. dakikada penaltıdan Fousseni Diabate kaydetti.

Öte yandan deplasmanda ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un 78. dakikada Mustafa Eskihellaç ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından 3 hafta sonra kazanan GZT Giresunspor, puanını 13'e yükseltti. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı ve 12 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.