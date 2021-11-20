Giresunspor'un yüzü 3 hafta sonra güldü!
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında GZT Giresunspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele Karadeniz ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında GZT Giresunspor, kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladı.
Çotanak Stadı'nda oynanan mücadeleyi Giresunspor 1-0'lık skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmada tek golü 70. dakikada penaltıdan Fousseni Diabate kaydetti.
Öte yandan deplasmanda ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un 78. dakikada Mustafa Eskihellaç ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından 3 hafta sonra kazanan GZT Giresunspor, puanını 13'e yükseltti. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı ve 12 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Görevden alma ve yeni atama kararları
- 200 bin liralık soruyu görünce yarışmadan çekildi
- Bu da oldu: Boji'ye kumpas!
- Eski Merkez Bankası başkanı Resmi Gazete'yi işaret etti
- Reuters'tan çarpıcı 'Erdoğan' yorumu
- 'Ayağına kurşun sıktı'
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Cansız bedenine ulaşılan Müslüme'nin anneannesi konuştu