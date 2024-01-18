Girona ilk yarıda attığı gollerle turladı

İspanya Kral Kupası karşılaşmasında Girona evinde ağırladığı Rayo Vallecano'yu 3-1 yendi ve bir üst tura yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 04:19
Girona ilk yarıda attığı gollerle turladı
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İspanya Kral Kupası son 16 turunda Girona sahasında konuk ettiği Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Girona'ya galibiyeti getiren golleri 15 ve 19. dakikalarda Christian Stuani ve 26. dakikada Daley Blind, Rayo Vallecano'nun tek golünü ise 36. dakikada Randy Nteka kaydetti.

Girona'nın bir sonraki rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.


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