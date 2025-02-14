Gizlice videoya kaydettiği için... Alanyasporlu futbolcuya hapis cezası!

Alanyaspor'da oynayan Güney Koreli forvet Hwang Ui-jo, cinsel ilişkiye girdiği kişiyi gizlice videoya kaydettiği gerekçesiyle ertelenmiş hapis cezası aldı.

Gizlice videoya kaydettiği için... Alanyasporlu futbolcuya hapis cezası!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:23

Alanyaspor'da oynayan Güney Koreli forvet Hwang Ui-jo, cinsel ilişkiye girdiği kişiyi gizlice videoya kaydettiği gerekçesiyle ertelenmiş hapis cezası aldı.

Daha önce mahkeme tarafından 4 yıl hapis cezası istenen 32 yaşındaki forvet, yeniden hakim karşısına çıktı.

L'Equipe'te yer alan habere göre, mahkeme, Hwang Ui-jo'nun itirafını ve pişmanlığını dikkate alarak 32 yaşındaki futbolcuya ertelenmiş hapis cezası verdi.

Söz konusu videoların Hwang Ui-jo'dan habersiz bir şekilde yayınlanmasının da Güney Koreli futbolcunun lehine kabul edildiği belirtildi.

BALDIZINA 3 YIL HAPİS!

Hwang'ın videolarını intikam amacıyla elinde bulunduran ve videoları yayan Güney Koreli futbolcunun baldızı, şantaj suçundan üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hwang Ui-jo, geçtiğimiz kasım ayında olayın ortaya çıkmasının ardından Güney Kore milli takımından uzaklaştırılmıştı.


Etiketler: #Alanyaspor #Hwang Ui-Jo #Hapis Cezası
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