Gizlice videoya kaydettiği için... Alanyasporlu futbolcuya hapis cezası!
Alanyaspor'da oynayan Güney Koreli forvet Hwang Ui-jo, cinsel ilişkiye girdiği kişiyi gizlice videoya kaydettiği gerekçesiyle ertelenmiş hapis cezası aldı.
Alanyaspor'da oynayan Güney Koreli forvet Hwang Ui-jo, cinsel ilişkiye girdiği kişiyi gizlice videoya kaydettiği gerekçesiyle ertelenmiş hapis cezası aldı.
Daha önce mahkeme tarafından 4 yıl hapis cezası istenen 32 yaşındaki forvet, yeniden hakim karşısına çıktı.
L'Equipe'te yer alan habere göre, mahkeme, Hwang Ui-jo'nun itirafını ve pişmanlığını dikkate alarak 32 yaşındaki futbolcuya ertelenmiş hapis cezası verdi.
Söz konusu videoların Hwang Ui-jo'dan habersiz bir şekilde yayınlanmasının da Güney Koreli futbolcunun lehine kabul edildiği belirtildi.
BALDIZINA 3 YIL HAPİS!
Hwang'ın videolarını intikam amacıyla elinde bulunduran ve videoları yayan Güney Koreli futbolcunun baldızı, şantaj suçundan üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Hwang Ui-jo, geçtiğimiz kasım ayında olayın ortaya çıkmasının ardından Güney Kore milli takımından uzaklaştırılmıştı.
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