Gökdeniz Karadeniz ve Rubin Kazan depremzedeleri sevindirdi

Rusya 2. Lig temsilcisi Rubin Kazan, Volga'yı 2-1 mağlup ettiği maçtan elde edilen gelirleri depremzedeler için bağışlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 21:29
Gökdeniz Karadeniz ve Rubin Kazan depremzedeleri sevindirdi
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Rusya 2'nci Ligi'nin (FNL) 22'nci haftasında Rubin Kazan, sahasında Volga'yı 1-0 mağlup etti. Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin futbol temsilcisi bu maçtan elde edilen gelirleri, Türkiye'deki depremzedelere yardım olarak yollayacak. 

Rubin Kazan’ın efsanevi oyuncusu Gökdeniz Karadeniz’in de Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan ile tribünden izlediği karşılaşmaya Kazan’da yaşayan Türk vatandaşlar ve Azerbaycan diasporası da yoğun ilgi gösterdi. Gelirlerin depremzedelere bağışlanacağını duyan taraftarlar, tribünlerde birlik ve beraberlik vurgusu yaparken Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Öte yandan Başkonsolos Erikan, karşılaşma öncesi taraftarlarla buluşan, imza dağıtan ve fotoğraf çektiren Gökdeniz Karadeniz başta olmak üzere Rubin Kazan yöneticilerine teşekkür belgesi takdim etti.


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