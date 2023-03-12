Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Abdullah Avcı ve Ahmet Ağaoğlu'na mesaj

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'u 4-1 yenen Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 18:54
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Abdullah Avcı ve Ahmet Ağaoğlu'na mesaj
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, kendi evinde Adana Demirspor'u 4-1 yendi. Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.

"GEÇEN SENE HARİKA HİKAYELER YAZDIK"

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Abdullah Hoca ve ekibine çok teşekkür ederim. Geçen sene çok harika hikayeler yazdık. Çok güzel insanlar, herkese harika davrandılar. Başkanımız istifa etti, ona da teşekkür ederim. Üzerimde ayrı bir emeği var. Kalpten teşekkürler. Seçimde inşallah en hayırlısı olur" dedi.

Karşılaşmaya da değinen Çakır, "Edin ağabeyin dönmesine sevindik. O da nasipsizdi bu sezon. Gol ve asistine çok sevindim. Adana Demirspor çok iyi bir takım, 10 kişi kalınca işler zor oluyor. Bizim için daha kolaydı. İlk yarı bize yakışmayan pozisyonlar verdik" ifadelerini kullandı.


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