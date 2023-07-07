Gökdeniz Karadeniz yeniden Rubin Kazan'da
Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, 10 yıl boyunca formasını giydiği Rubin Kazan’a geri döndü.
Rubin Kazan tarafından yapılan resmi açıklamada, Gökdeniz’in 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Rubin-2'nin teknik direktörlüğüne getirildiği duyuruldu.
"ŞİMDİ YENİ FORMATTA ÇALIŞACAĞIM"
Rubin Kazan’ın Premier Lig'de en çok gol atan oyuncusu unvanına sahip olan Gökdeniz, açıklamasında, “Rubin amblemli formayı bir kez daha giymek benim için büyük bir onur. Futbolcu olarak kariyerimin en güzel yıllarını burada geçirdim ve kendimi sahaya verdim. Şimdi yeni bir formatta kulübe yardımcı olmaya çalışacağım" diye konuştu.
Yeni sezonda 2'nci Lig'de mücadele edecek olan ?Rubin-2, Gökdeniz Karadeniz için ilk antrenörlük deneyimi olacak.
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