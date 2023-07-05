Trabzonsporlu Mislav Orsic'ten transfer açıklaması!

Yayınlanma: 05.07.2023 - 15:36

Güncelleme: 05.07.2023 - 15:36

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mislav Orsic, basın toplantısında konuştu.

Trabzonspor'da olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Orsic, "Kulüpler arasındaki görüşmeler belki biraz uzun sürdü ama benim kararı almam kısa sürdü. Hocamızla konuştum ve aynı gün içerisinde karar aldım. Umuyorum iyi bir sezon geçireceğiz. Trabzonspor'da olduğum için mutluyum" dedi.

Mislav Orsic

Nenad Bjelica ile birbirlerini iyi tanıdıklarını söyleyen Orsic, "Hocamız ile 2 yıl boyunca Dinamo Zagreb'de beraber çalıştık. Çok büyük saygım var. Ne kadar harika bir antrenör olduğunu biliyorum. Zagreb'de iyi iş çıkardık. Umarım Trabzonspor'da da aynı başarıyı tekrarlayabiliriz. Hocamız tüm takımdan her zaman daha fazlasını ister. Umuyorum sezon sonunda mutlu olacağız" sözlerini sarf etti.

Nenad Bjelica

"HOCAMIZ BENİ İSTEDİ"

Teknik direktör Nemanja Bjelica'nın kendisini istediğini söyleyen Hırvat yıldız, "Bjelica, beni burada görmek istediğini söyledi. Takımla ilgili bilgileri anlattı. Bu sezon büyük başarılar, kupalar kazanabileceğimizi anlattı. Bunları başarabilmek adına iyi iş çıkarabilmemiz gerekiyor. Biz de bunun farkındayız. Kamp döneminde takımla adaptasyon adına iyi bir süreç olacaktır. Birbirimizi daha iyi tanıdıktan sonra sezon boyu iyi iş çıkaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ BİRAZ TANIYORUM"

Türk futbolu hakkında konuşan Orsic, "Tüm dünyayı dolaştım futbol oynarken. Bunlardan tecrübe edinme fırsatı buldum. Daha önce Dinamo Zagreb'de oynarken Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Bir bilgim var ama çok iyi biliyorum diyemem" diyerek sözlerini noktaladı.