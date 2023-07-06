Trabzonspor kampta, Mountassir Lahtimi plajda!

Yayınlanma: 06.07.2023 - 13:28

Güncelleme: 06.07.2023 - 13:28

2023-24 sezonu hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, çalışmalarını Slovenya’nın Kranj şehrinde sürdürürken, takımın kanat oyuncularından Mountassir Lahtimi kampa katılmadı.

30 Temmuz’da başlayan Trabzon kampına da gelmeyen 22 yaşındaki oyuncu, tatilini ülkesi Fas’ta sürdürüyor. Trabzonspor’dan izinsiz olarak tatil keyfine devam eden Lahtimi, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor.

DENİZ KEYFİNE YASAL İŞLEM

Kuzey Atlas okyanusu kıyılarında arkadaşlarıyla denizin keyfini süren ve Trabzon kampına katılmadığı için noter tespiti yapılan Lahtimi’nin rahat tavırlarına karşılık bordo mavili kulüp harekete geçti.

Alınan bilgiye göre, disiplinsizliğine karşılık Lahtimi’ye kampa katılması için ihtar gönderilirken, oyuncu hakkında yasal prosedür uygulanacak. Aykırı hareketi karşısında Trabzonspor’un Lahtimi’nin sözleşmesinin feshetmesi veya kadro dışı bırakılması bekleniyor.

137 DAKİKAYA 600 BİN EURO BONSERVİS VE 300 BİN EURO MAAŞ

Abdullah Avcı döneminde İslami Dayanışma Oyunları sırasında fark edilerek, 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalanan oyuncu için Fath Union Sport kulübüne 600 bin Euro bonservis ödenmiş ve başka kulübe gitmesi durumunda kazancın yüzde 17’sinin verileceği taahhüt edilmişti.

Sakatlanan Visca’nın yerine takviye olarak transfer edilen oyuncu, çıktığı 8 Süper Lig maçında 1 kez ilk 11’de yer alıp, toplam 137 dakika forma giymişti.

Kadroda olduğu 22 Süper Lig maçının 14’ünde kulübede bekleyen Faslı oyuncu, geçen sezon 300 bin Euro maaş almıştı. Faslı oyuncu bu sezon takımda kalması durumunda 325 bin Euro, gelecek sezon 400 bin Euro, opsiyon kullanılırsa 2025-26 sezonunda 600 bin Euro ücret alacak.