Gökhan Gönül galibiyetle başladı: Ümit Milli Takımı'mız, Letonya'yı 3 golle devirdi

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında, konuk ettiği Letonya'yı 3-0 mağlup etti.

Gökhan Gönül galibiyetle başladı: Ümit Milli Takımı'mız, Letonya'yı 3 golle devirdi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2024 - 21:27

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında, Letonya'yı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı, millilerimiz 3-0 kazandı.

Kırmızı-Beyazlılarımıza galibiyeti getiren golleri, 36. dakikada Erencan Yardımcı, 56. dakikada Bartuğ Elmaz ve 65. dakikada Poyraz Efe Yıldırım kaydetti. 

GÖKHAN GÖNÜL, GALİBİYETLE BAŞLADI

Öte yandan teknik direktör Gökhan Gönül, Ümit Milli Futbol Takımı'nın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Millilerimiz, Letonya ile deplasmanda oynadığı ilk maçta 2-1 mağlup olmuştu.

13 PUANA YÜKSELDİK

Bu sonuçla birlikte Türkiye, 13 puana yükseldi. Letonya ise 8 puanda kaldı. 

SON MAÇTA RAKİP NORVEÇ

Grubun son maçında Türkiye, deplasmanda Norveç ile karşılaşacak. Letonya ise son maçında San Marino'ya konuk olacak.


Etiketler: #Ümit Milli Futbol Takımı #Letonya #2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri
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