Gökhan İnler Beşiktaş için Şenol Güneş'le görüştü

Yayınlanma: 05.07.2023 - 01:26

Güncelleme: 05.07.2023 - 01:26

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in Burak Yılmaz'ın ardından Adana Demirspor ile yollarını ayıran Gökhan İnler'i de teknik ekibe dahil etmek istediği belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre Adana Demirspor'dan futbol kariyerini devam ettirmek istediği için ayrılan İnler'in Şenol Güneş'le görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İnler'in Beşiktaş'ta en az 1 sezon daha oynadıktan sonra jübile yapmak istediği ifade edildi.

Süper Lig'in dışında Championship ekiplerinden Watford'un da teklif yaptığı Gökhan İnler, aynı zamanda UEFA A Teknik Direktörlük lisansına sahip.

Gökhan İnler 2016 - 2017 sezonunda 1 sezon Beşiktaş forması giydikten sonra Başakşehir'e transfer olmuştu.