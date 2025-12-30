Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Gökmen Özdenak’ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi. 78 yaşındaki Özdenak’ın dün evinde rahatsızlandığı ve kalbinin iki kez durduğu belirtildi. Peki, Gökmen Özdenak kimdir? Gökmen Özdenak kaç yaşında, nereli? Gökmen Özdenak'ın sağlık durumu nasıl?

GÖKMEN ÖZDENAK KİMDİR?

Gökmen Özdenak, 22 Haziran 1947 tarihinde İstanbul’da doğdu. Türk eski millî futbolcu ve spor yazarı olan Özdenak, Galatasaray ve İstanbulspor formalarıyla Türk futboluna damga vuran isimlerden biri oldu. Futbolculuk kariyerinin ardından spor yazarlığı ve televizyon yorumculuğu yaptı. Kamuoyunda “Ayı Gökmen” lakabıyla da tanındı.

Eski millî kalecilerden ve Galatasaray ile İstanbulspor’un eski futbolcularından Yasin Özdenak’ın abisidir.

Futbolculuk Kariyeri

Kulüp Kariyeri

Gökmen Özdenak, profesyonel futbol kariyerinde İstanbulspor ve Galatasaray formalarını giydi.

Galatasaray’da geçirdiği 13 yıllık dönemde, kulüp tarihinin önemli başarılarına tanıklık etti. Bu süreçte:

4 lig şampiyonluğu

2 Türkiye Kupası

kazanan kadrolarda yer aldı.

1976 yılında Galatasaray’ın Avrupa Kupaları’ndaki 50. golünü attı. Golcülüğü ve özellikle kafa vuruşlarındaki başarısıyla tanındı.

Gökmen Özdenak, 1980 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Millî Takım Kariyeri

Gökmen Özdenak, millî formayı toplam 15 kez giydi. Millî takım kariyeri şu şekildedir:

Türkiye U-18: 1 maç

Türkiye U-21: 4 maç

Türkiye A Millî Takımı: 9 maç

Millî maçlarda 1 gol kaydetti.

Millî Takım Golü

12 Ekim 1975

Yer: 23 Ağustos Stadyumu, Bükreş (Romanya)

Rakip: Romanya

Maç: Hazırlık karşılaşması

Skor: Romanya 2 – Türkiye 2

Not: Ev sahibi olarak Türkiye baz alınmıştır.

Futbol Sonrası Kariyeri

Futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığına yönelen Gökmen Özdenak, uzun yıllar farklı televizyon kanallarında yayınlanan Telegol programında yorumculuk yaptı.

2015 yılından itibaren, Ziya Şengül ile birlikte TVem kanalında yayınlanan “Serbest Vuruş” adlı programda yorumculuk görevini sürdürdü.

Başarıları

Futbolcu Olarak

Galatasaray (12 Kupa)

Türkiye Süper Lig (4): 1969, 1971, 1972, 1973

Süper Kupa (2): 1969, 1972

Türkiye Kupası (3): 1969, 1973, 1976

Başbakanlık Kupası (2): 1975, 1979

Türkiye 50. Yıl Kupası (1): 1973

GÖKMEN ÖZDENAK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Galatasaraylı eski futbolcu Gökmen Özdenak (78), 29 Aralık günü saat 15.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. KOAH hastası olan Özdenak, yaklaşık 40 dakika boyunca nefessiz kaldı ve bu süre içinde nabzı durdu.

Eve gelen sağlık görevlisinin müdahalesiyle kalbi iki kez duran Özdenak yeniden hayata döndürüldü. Yapılan müdahalelerin ardından entübe edilen Gökmen Özdenak, hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisine alındı.