Göksenin Köksal: "Turnuvanın en iyi takımı biziz!"

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Göksenin Köksal ve Başantrenör Yakup Sekizkök, FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali hakkında açıklamalarda bulundu.

Göksenin Köksal:
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 22:18

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu sonunda şampiyonluğa ulaşacağına inanıyor.

Sarı-kırmızılı takım, çeyrek finalde Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u eleyerek Dörtlü Final bileti aldı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, bu sezon hayal ettikleri kupaya iki adım uzakta olduklarını belirterek, "Dünya sporunda büyük bir marka olan Galatasaray'ımızın başarılarına bir kupa daha hediye etmek istiyoruz. Dörtlü Final'in yapılacağı 9-11 Mayıs tarihlerini büyük bir heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.

Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök ise "Kulüp tarihimizde ilk defa Dörtlü Final oynayacağımız bu organizasyonda hedeflerimiz bitmedi, bu kupayı camiamıza ve Türk sporuna kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaptan Göksenin Köksal da tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, "Turnuvanın en iyi takımı biziz ve bunu göstereceğiz. Taraftarlarımızla daha da güçlü oluyoruz. Onları Dörtlü Final'de bizi desteklemeye bekliyoruz. 2016'da kazandığımız Avrupa Kupası şampiyonluğundan sonra özlenen günlere döndüğümüzü düşünüyorum ve inşallah Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni de kazanacağız." şeklinde görüş belirtti.


Etiketler: #galatasaray #Göksenin Köksal #FIBA Şampiyonlar Ligi
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