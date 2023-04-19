Gol düellosunda kazanan çıkmadı! İstanbulspor 3-3 Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor, Antalyaspor'u ağırladığı maçta üç kez öne geçti ama galibiyete ulaşamadı. Berabere biten maçta İstanbulspor'dan 4 isim cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe karşısında oynama şansını kaybetti.
Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede 3-3'lük beraberlikle sona erdi. İstanbulspor maçta üç kez öne geçti ama Antalyaspor rakibini yakaladı.
İstanbulspor'un gollerini 6. dakikada Eduard Rroca, 45. dakikada Mahamadou Ba ve 55. dakikada Onur Ergün kaydetti.
Konuk ekip Antalyaspor'un golleri 42. dakikada Fernando, 51 ve 88. (P) dakikada Haji Wright'dan geldi.
FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ 4 CEZALI
İstanbulspor'da sarı kart gören kaleci David Jensen, Demeaco Duhaney, Mahamadou Ba ve Onur Ergün, Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Bu beraberliğin ardından İstanbulspor puanını 28 yaptı. Son 9 deplasmanda kazanamayan Antalyaspor da 33 puana ulaştı.
Süper Lig'de 24 Nisan Pazartesi günü İstanbulspor, Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Antalyaspor aynı gün Sivasspor'u ağırlayacak.
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