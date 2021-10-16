Gol düellosunu kazanan yok!

Sivasspor ile Antalyaspor 2-2 beraberekaldı.

İHA
16 Ekim 2021 Cumartesi, 18:39
Gol düellosunu kazanan yok!
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Süper Lig’in 9. haftasında DG Sivasspor, FT Antalyaspor’u evinde ağırladı. Müsabaka 2-2 beraberlikle bitti.

10. dakikada karşılaşmanın ilk pozisyonunda Sivasspor öne geçti. Gradel'in sol çaprazdan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Caner Osmanpaşa, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0

19. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Soldan kullanılan kornerde kafalardan seken topu önünde bulan Crivelli'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarı çıktı.

21. dakikada orta alandan topla birlikte ilerleyen Hakan Özmert'in ceza yayına girmeden şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

24. dakikada Antalyaspor eşitliği yakaladı. Duvar pası yaparak rakip ceza yayına yaklaşan Fredy'nin şutunda top kaleci Muammer Yıldırım'ın sağından ağlara gitti: 1-1

42. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol çaprazda topla birlikte ceza sahasına giren Doğukan Sinik'in plasesinde meşin yuvarlak ikinci kez Sivasspor ağlarına gitti: 1-2

45+4. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında Kayode, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

66. dakikada Pedro taç atışında ceza sahası önünde buluştuğu topla kaleyi hedef aldı. Top az farkla üstten dışarı çıktı.
77. dakikada Erdoğan’ın ceza sahası içerisine ortaladığı topa kafa vuruşu yapan Yatabare’nin vuruşunda top auta çıktı.
84. dakikada Gradel’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden topu kaleci Boffin kornere çeldi.

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan xxx, Samet Çiçek xxx, Yusuf Bozdoğan xxx
D.G. Sivasspor: Muammer xx, Ahmet xx (Erdoğan dk. 46 xx), Goutas xx, Caner xxx, Uğur Çiftçi xx, Hakan Arslan xx, Ulverstad xx (Cofie dk. 46 xx), Jorge Felix xx, Pedro xx (Sefa dk. 88 ?), Gradel xx, Kayode xxx (Yatabare dk. 75 xx)
Yedekler: Ali, Camara, Kerem, Koray, Azubuike, Özkan
Teknik direktör: Rıza Çalımbay
F.T. Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Veysel xx(Bahadır dk. 89 ?), Naldo xx, Kudriashov xx, Güray xx, Hakan xx, Amilton xx (Ghacha dk. 74 xx), Fredy xxx (Ufuk dk. 90 ?), Doğukan Sinik xxx (Eren dk. 74 xx), Crivelli xx (Haji Amir dk. 58 xx)
Yedekler: Doğukan Özkan, Nuri, Milosevic, Mukairu, Gökdeniz
Teknik Direktör: Alfons Groenendijk
Goller: Caner (dk. 9) Kayode (dk. 45+4) (DG Sivasspor) Fredy (dk. 24), Doğukan Sinik (dk. 41)(FT Antalyaspor)
Sarı kartlar: Pedro, Yatabare (DG Sivasspor), Bünyamin, Boffin, Amilton, Crivelli, Fredy, Güray (FT Antalyaspor)


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