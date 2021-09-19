Gol makinesi Haaland atıyor Dortmund coşuyor!
Almanya 1. Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Dortmund ile Union Berlin karşı karşıya geldi. Dortmund, Erling Haaland'ın 2 gol attığı maçta Union Berlin'i 4-2 mağlup etti.
Almanya 1. Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Dortmund ile Union Berlin karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Dortmund 4-2'lik skorla kazandı.
Dortmund, 10. dakikada Raphael Guerreiro ve 24. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
52. dakikada Marvin Friedrich'in kendi kalesine attığı golle fark 3'e çıktı. Union Berlin, 57. dakikada Max Kruse'nin penaltısı ve 81. dakikada Andreas Voglsammer ile farkı 1'e indirdi.
Erling Haaland, 83. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu tayin etti.
Dortmund'daki 67. resmi maçında 68. golünü atan Erling Haaland, son 7 resmi maçta ise 11 gole ulaştı.
Dortmund, bu sonuçla birlikte puanını 12'ye yükselterek lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Union Berlin ise bu sezon ilk kez yenilerek 6 puanda kaldı.
Dortmund bir sonraki lig maçında Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak. Union Berlin ise Arminia Bielefeld'i ağırlayacak.
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