Golfçü Deniz Sapmaz, Malta Junior Open'da genç kızlar şampiyonu oldu

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 18:01

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 18:01

???????Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Malta'da da düzenlenen organizasyona, milli sporcular Deniz Sapmaz ve Zeynep Süalp bireysel olarak katıldı.

Royal Malta Golf Kulübünde oynanan ve 54 çukur üzerinden değerlendirilen şampiyonada, 18 ülkeden 26'sı genç kız, 63 sporcu mücadele etti.

Deniz Sapmaz toplamda 209 gross skorla, hem 18 yaş altı kategorisinde hem de genç kızlar genel klasmanda birinciliği elde etti ve iki kupa aldı.

Zeynep Süalp ise toplamda 222 gross skorla 18 yaş altı kategorisinde 4. oldu.