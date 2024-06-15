EURO 2020'de kalp krizi geçiren Danimarkalı Christian Eriksen, yeni turnuvaya odaklandı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) kalp krizi geçiren Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, yaşadığı kötü anların ardından artık sadece EURO 2024'e odaklandığını söyledi.
Danimarka, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'teki ilk maçında yarın Stuttgart Arena'da Slovenya ile karşılaşacak. C Grubu müsabakası öncesinde maçın oynanacağı statta resmi basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand'ın yanı sıra takım kaptanı Christian Eriksen katıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Haziran 2021'de düzenlenen EURO 2020'deki ilk karşılaşmada kalp krizi geçiren Eriksen'e yaşadığı talihsiz olay soruldu.
Finlandiya maçında kalp krizi geçiren Eriksen, yaşadığı olay nedeniyle turnuvanın kötü başladığını belirterek, "Bence bunlar harika anılar. Tabii ki EURO 2020 çok olumsuz ve çok kötümser başladı. Ancak sonra her şey daha iyimser bir hal aldı. Yarı final oynayarak önemli bir başarı sergiledik. Yaşadığım olaydan bu yana çok yıl geçti. Artık sadece Avrupa Şampiyonası'na odaklanıyoruz." diye konuştu.
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