Beşiktaş, Bandırmaspor altyapısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yetenek Görkem Dağıstanlı’yı kadrosuna kattı. Peki, Görkem Dağıstanlı kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Görkem Dağıstanlı kaç yaşında, nereli? Görkem Dağıstanlı mevkisi ne?
GÖRKEM DAĞISTANLI KİMDİR?
Bandırmaspor altyapısında yetişen Görkem Dağıstanlı, 2012 yılında dünyaya geldi. Genç yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken oyuncu, siyah-beyazlı kulübün geleceğe dönük planlarında kendine yer bulacak.
ALTYAPIDA GÖZ KAMAŞTIRAN PERFORMANS
Bandırmaspor U14 takımında forma giyen Görkem Dağıstanlı, U14 Gelişim Ligi’nde gösterdiği performansla öne çıktı. Genç futbolcu, bu sezon çıktığı 10 maçta 15 gol ve 11 asistlik etkileyici bir istatistik yakalayarak dikkatleri üzerine çekti.