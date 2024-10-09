Görkem Gedik'ten Serbest Dalış'ta rekor!
Görkem Gedik, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 72 metreye dalarak Türkiye rekorunu yeniledi.
Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Görkem Gedik, paletsiz ip desteksiz kategorisinde 72 metreye dalış yaparak Türkiye rekoruna imza attı.
Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, 40 ülke ve 140 sporcunun katımıyla devam ediyor.
Milli sporcu Görkem Gedik, şampiyonada paletsiz ip desteksiz kategorisinde 72 metreye, 2 dakika 50 saniyede dalış yaparak Türkiye rekoru kırdı.
Daha önce de 71 metre ile bu kategorideki rekoru elinde bulunduran Gedik, şampiyonada 5'inciliği elde etti.
Gedik, yaptığı açıklamada, rekoru yenilemenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, 12 Ekim Cumartesi günü sona erecek.
Spor Haberleri
- Sinan Boztepe'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret
- Görkem Gedik'ten Serbest Dalış'ta rekor!
- Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel kararı
- Eintrach Frankfurt, Kauo Santos ile devam dedi!
- Mario Balotelli, adım adım İtalya'ya!
- Arat'tan Bronckhorst yanıtı: 'Biz gidersek ancak...'
- Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy yanıtı!
- Sabri Sarıoğlu yönetimindeki millilerden gol yağmuru!
- Dursun Özbek'ten Süheyl Batum'a sert tepki!
- Fatih Terim'in ekibindeydi: Avrupa takımına imzayı attı!
En Çok Okunan Haberler
-
- THY kaptanı sefer sırasında hayatını kaybetti
- Türkiye'nin merak ettiği o firma ortaya çıktı
- Kadına şiddetin nedenini buldu!
- Cem Garipoğlu’nun ailesinden açıklama geldi!
- Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti!
- Narin Güran cinayetinde yeni gelişme
- ‘Beyler, kendinize gelin…’
- 'Cumhur seçmeni memnun kaldı'
- Psikopatları ele veren o işaret nedir?
- Babasını da mı öldürecekti?