Görme Engelliler Satranç Turnuvası başladı

Yayınlanma: 05.10.2024 - 17:13

Güncelleme: 05.10.2024 - 17:13

İBB Şile Engelliler Kampı’nda bir araya gelen görme engelliler, turnuvanın ilk turunda Türkiye Satranç Federasyonu hakemleri eşliğinde yarıştırlar. Türkiye’nin en iyi satranç sporcularının kıyasıya mücadele ettiği turnuva 7 Ekim Pazartesi son turla sonuçlanacak. Pazartesi turnuvanın şampiyonları belirlenmiş olacak, kazananlara para ve ödülleri takdim edilecek.

17 yıl önce yayınlanmaya başlayan Görülmeyen Gazete’nin öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda, satranç sporcuları ve refakatçileri kampta dört gün ağırlanıyor.

Braille Alfabesi ile hazırlanmış Türkiye’nin ilk görme engelli gazetesi olan Görülmeyen Gazete, bu süre içinde konuklara çeşitli sanatsal etkinlikler de sundu ve sunacak. Turnuvanın ilk gecesinde kendisi de görme engelli olan keman sanatçısı Dr. Bilge Özel bir keman resitali sundu.

Turnuvaya özel konuk olarak Bulgaristan’ın yenilmez görme engelli satranç şampiyonu ve uluslararası usta ünvanlı Rasim Nizam da katıldı. İki kez Dünya Üçüncüsü, 18 kez Bulgaristan Şampiyonu ve 6 kez Balkan Şampiyonu olan Rasim Nizam, Turnuvanın ilk gününde deneyimlerini anlattığı bir söyleşiye katıldı. Satranç dışında bowlingde de şampiyon Rasim Nizam, “Görme engelliler için pek çok dalda spor yapma şansı var. Mesela Türkiye, golball’da dünya şampiyonu, benim de tevsiyem, bu tür faaliyetlere katılıp, sonuna kadar görülmesi” dedi. Rasim Nizam, ayrıca turnuvanın son günü bir de ‘körleme satranç gösterisi’ yapacak.