UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi. Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze oldu. Peki, Gornik Zabrze nerenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze hangi ligde oynuyor?

GORNIK ZARBZE NERENİN TAKIMI?

Polonya futbolunun önemli kulüplerinden Górnik Zabrze, ülkenin en üst düzey futbol ligi olan Ekstraklasa'da mücadele etmektedir. Kulüp, Polonya'nın Zabrze şehrinde kurulmuş olup, maçlarını 24.563 kişilik Górnik Stadı'nda oynamaktadır.

GORNIK ZARBZE'NİN DEĞERİ NE KADAR?

Gornik Zarbze'nin değeri 24.5 milyon euro.