Görüşme sona erdi: Fenerbahçe'den Samet Akaydin kararı

Fenerbahçe'de Samet Akaydin ve temsilcisi ile yapılan görüşmenin ardından oyuncunun takımda kalmasına karar verildiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 21:34
Görüşme sona erdi: Fenerbahçe'den Samet Akaydin kararı
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılması gündemde olan Samet Akaydin'in de geleceği netleşti.

TAKIMDA KALACAK

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Fenerbahçe yetkilileri ve Samet Akaydin'in temsilcileri ile yapılan görüşmenin ardından oyuncunun takımda kalmasına karar verildi.

İSMAİL KARTAL'DAN OLUMLU RAPOR

Haberde; Samet'in takımda kalmasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oyuncu hakkında olumlu rapor vermesinin etkili olduğuna yer verildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Adana Demirspor'da transfer edilen 29 yaşındaki Samet Akaydin, Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta forma giydi.


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