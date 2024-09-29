Gözaltına alındığı iddia edilmişti: Erden Timur, Cumhuriyet'e konuştu

Yayınlanma: 29.09.2024 - 21:38

Güncelleme: 29.09.2024 - 21:47

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un New York'ta gözaltına alındığı iddia edildi.

Voice Of America muhabiri Mehmet Sümer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erden Timur'un Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındığını öne sürdü.

Mehmet Sümer sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Brooklyn'de bir inşaat yatırımı olan Nef İnşaat şirketinin sahibi Erden Timur'la görüştüm. Kendisi iki gün önce New York'a geldiğinde FBI tarafından JFK havalimanı'nda gözaltına alınarak kendisine New York Belediye Başkanı Eric Adams'la ilgili ilgili sorular sorulduğunu doğruladı. Timur kendisine Adams'ın kampanyasına bağış yapıp yapmadığının sorulduğunu kendisinin de bağış yapmadığını soyledigini anlattı."

ERDEN TİMUR İDDİALARI YALANDI

İddiaların ardından Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'e açıklamalarda bulunan Erden Timur, iddiaları yalanladı.

Timur, ABD'ye NEF orkestrasının konseri için gittiğini ve gözaltına alınmadığını açıkladı.

Timur polisin kendisine New York Belediye Başkanı Eric Adams'a 'Bağış yaptınız mı?' diye sorduğunu, kendisinin ise bağış yapmadığını ifade ettiğini söyledi.