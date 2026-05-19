Gözler yabancı kuralında: Galatasaray transfer için TFF'yi bekliyor

Galatasaray’da 10 numara bölgesi için yeni bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Alman süper solak Julian Brandt’ı listesine aldı.

Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki dünya yıldızın transfer hamlesinin kaderini ise tamamen Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı kuralı belirleyecek.

Borussia Dortmund’da geçirdiği 7 başarılı yılın ardından takımdan ayrılacak Brandt, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri durumunda.

Hücum hattının her bölgesine oynayabilen Alman oyuncunun menajeriyle dirsek temasına geçildi.

TFF'NİN 10+4 KURALI TRANSFERİN ÖNÜNDE ENGEL

Oyuncunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtilse de sarı-kırmızılıların önünde aşması gereken çok kritik bir bürokratik engel var.

HT Spor'un haberine göre; TFF’nin yeni sezon için yürürlüğe koyacağını açıkladığı 10+4 yabancı kuralı elleri kolları bağlıyor.

Mevcut kurala göre; kulüpler kadrolarında 23 yaş üstü en fazla 10 yabancı bulundurabiliyor ve kalan 4 kontenjanı sadece 23 yaş altı genç oyunculara ayırabiliyor.

Hali hazırda sözleşmesi devam eden oyuncular ve kalması planlanan isimlerle birlikte Galatasaray’ın 23 yaş üstü 10 yabancı kontenjanı tamamen dolu.

KURAL DEĞİŞMEZSE RAFA KALKABİLİR

Bazı kulüplerin TFF’yle bu konuyu görüştüğü ve 10+4 kuralının 12+4 olarak revize edilmesini talep ettiği kulislerde konuşuluyor.

Eğer TFF geri adım atmaz ve kural 10+4 olarak kalırsa, 30 yaşındaki Julian Brandt transferi rafa kalkabilir.

6 sezon Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt, 307 maçta 57 gol atarken 70 asist yaptı.