Liverpool'un yıldız oyuncusundan Galatasaray itirafı: 'Daha önce hiç böyle bir atmosfer yaşamamıştım'

Liverpool'un 25 yaşındaki yıldızı Curtis Jones, katıldığı bir röportajda oynadığı en etkili stadyumun Rams Park olduğunu söyledi. İngiliz oyuncu, hayatında böyle bir ortam görmediğini ifade etti.

"DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR ATMOSFER YAŞAMAMIŞTIM"

Muhabirin, "Favori stadyumun hangisi?" sorusuna Jones, "Galatasaray'ın stadyumu. Adını tam olarak hatırlamıyorum ama orada oynadığımızda, daha önce hiç böyle bir atmosfer yaşamamıştım" dedi.

"SAHADA BİRBİRİMİZİ DUYAMIYORDUK"

Stadyumdan ayrıldıktan sonra saatler sonra kendilerine gelebildiğini söyleyen yıldız oyuncu, "Sahada birbirimizi duyamıyorduk, öyle bir durumdu. Oynadığım en gürültülü stadyumdu" şeklinde konuştu.

Liverpool ile 2027'de sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Inter ile anılıyor.