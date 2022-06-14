Göztepe, Adis Jahovic'i bekletecek
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de sözleşmesi sona eren Adis Jahovic'in takımda kalması gündeme geldi. Kulüp hisselerinin çoğunun devri konusunda yönetimle anlaşma sağlayan Sport Republic şirketinin, Makedon golcüyle yeniden mukavele yapacağı kaydedildi.
Geride kalan sezonda Süper Lig'den küme düşen Göztepe'de golcü oyuncu Adis Jahovic'in geleceği merakla bekleniyor.
Pendikspor, Sakaryaspor ve GZT Giresunspor'un istediği deneyimli futbolcunun yeni teknik direktör gelene kadar bir yere gitmeyeceği, kurmayların da yeni sezonda Jahovic'i kadroda düşündüğü vurgulandı.
İLK TERCİH GÖZTEPE
Şimdilik kulüplerle görüşmelerini askıya alan Jahovic'in Göztepe'den haber beklediği, oyuncunun ilk tercihinin sarı-kırmızılılar olduğu dile getirildi.
İzmir ekibinde 2016-2018 yılları arasında forma giyen Jahovic, İttifak Holding Konyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fraport Tav Antalyaspor'da oynadıktan sonra 2020-2021 sezonun devre arasında yeniden Göztepe'ye döndü. Jahovic geride kalan sezonda Süper Lig'de 32 maça çıkıp 5 kez ağları sarstı.
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