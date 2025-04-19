Göztepe-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Mücadelenin VAR hakemi dün Galatasaray-Bodrum FK karşılaşmasında da görev alan Markus Schmidt oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. MHK mücadelenin VAR hakemini açıkladı.
Göztepe-Beşiktaş maçının VAR hakemi Alman Futbol Federasyonu'ndan Markus Schmidt oldu. Schmidt dün oynanan Galatasaray-Bodrum FK maçında da VAR hakemi olarak görev almıştı.
Günün diğer maçlarında görev alacak VAR hakemleri şöyle:
Etiketler: #var hakemi #göztepe #beşiktaş #Trendyol Süper Lig
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