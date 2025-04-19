Göztepe-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Mücadelenin VAR hakemi dün Galatasaray-Bodrum FK karşılaşmasında da görev alan Markus Schmidt oldu.

Göztepe-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 12:32

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. MHK mücadelenin VAR hakemini açıkladı.

Göztepe-Beşiktaş maçının VAR hakemi Alman Futbol Federasyonu'ndan Markus Schmidt oldu. Schmidt dün oynanan Galatasaray-Bodrum FK maçında da VAR hakemi olarak görev almıştı.

Günün diğer maçlarında görev alacak VAR hakemleri şöyle:


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