Göztepe-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Yayınlanma: 19.04.2025 - 12:32

Güncelleme: 19.04.2025 - 12:32

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. MHK mücadelenin VAR hakemini açıkladı.

Göztepe-Beşiktaş maçının VAR hakemi Alman Futbol Federasyonu'ndan Markus Schmidt oldu. Schmidt dün oynanan Galatasaray-Bodrum FK maçında da VAR hakemi olarak görev almıştı.

Günün diğer maçlarında görev alacak VAR hakemleri şöyle: