Göztepe, Cremonese ile yenişemedi

Trendyol 1. Lig ekibi Göztepe, İtalya Serie B ekibi Cremonese ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2023 - 21:52
Göztepe, Cremonese ile yenişemedi
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Sezon hazırlıklarına İtalya'da devam eden Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, özel maçta İtalya Serie B takımlarından US Cremonese ile 1-1 berabere kaldı.

Celledizzo Spor Sahası'ndaki karşılaşmanın 15. dakikasında Franco Vazquez'in golüyle geriye düşen Göztepe, bu gole 27. dakikada Taha Altıkardeş'le cevap verdi.

İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabaka skor değişmedi ve müsabaka 1-1 tamamlandı.


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