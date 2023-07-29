Göztepe, Cremonese ile yenişemedi
Trendyol 1. Lig ekibi Göztepe, İtalya Serie B ekibi Cremonese ile 1-1 berabere kaldı.
Sezon hazırlıklarına İtalya'da devam eden Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, özel maçta İtalya Serie B takımlarından US Cremonese ile 1-1 berabere kaldı.
Celledizzo Spor Sahası'ndaki karşılaşmanın 15. dakikasında Franco Vazquez'in golüyle geriye düşen Göztepe, bu gole 27. dakikada Taha Altıkardeş'le cevap verdi.
İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabaka skor değişmedi ve müsabaka 1-1 tamamlandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte parti devleti fotoğrafı!
- WhatsApp'taki 'şaka'ya 10 yıl hapis istemi
- Bu hafta altın düşerken, dolar yükseldi
- Zülfü Livaneli'den direnişçilere destek!
- Savcı 'Araştırın' dedi
- Hükümetin zam planı değişiyor mu?
- Cumhur'da ekonomi rahatsızlığı!
- İngiltere'den 'vize kolaylığı' müjdesi!
- Tesla, her 40 saniyede bir elektrikli araç (EV) üretiyor
- Aile birliğini korumak BAE'ye kaldı!