Göztepe, Danimarkalı Lasse Nielsen'i transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Danimarkalı savunma oyuncusu Lasse Nielsen'le anlaştı.

AA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 22:23
Göztepe, Danimarkalı Lasse Nielsen'i transfer etti
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Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Nielsen'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Son olarak İsveç temsilcisi Malmö'de forma giyen Nielsen, Şampiyonlar Ligi'nde 35, Avrupa Ligi'nde 44 maça çıktı.


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