Göztepe evine dönüyor

Yayınlanma: 22.08.2023 - 13:02

Güncelleme: 22.08.2023 - 13:02

Gürsel Aksel Stadı'nın zemininde yaşanan sorun nedeniyle TFF 1. Lig’in ilk haftadaki Sakaryaspor maçını Akhisar'da oynamak zorunda kalan ve taraftarının büyük tepkisini çeken Göztepe’de başkan Rasmus Ankersen, müjdeyi verdi.

Sezonun ilk maçını evlerinde oynayamadıkları için büyük üzüntü yaşadığını ve futbolseverlerden özür dilediğini belirten Ankersen, ligin üçüncü haftasında karşı karşıya gelecekleri Çorumspor maçının Gürsel Aksel’de oynanacağını duyurdu. Danımarkalı spor adamı, “Bu kabul edilemez bir durumdu. Taraftarlarımızın yaşadığı hayal kırıklığını çok iyi anlıyorum. Bu durumun bir sonucu olarak, sahanın bakımından sorumlu tedarikçimizle ciddi görüşmeler yaptık ve durumla ilgili tüm sorumluluğu kabul ettiler. Ayrıca durumu değerlendirmek üzere bağımsız uzmanlarla birlikte çalıştık. Taraftarımızla bu hafta Gürsel Aksel'de yeniden buluşuyoruz" dedi.

GEÇİCİ CEO IVAN MANCE

Kulübe CEO atayacakları bilgisini veren Rasmus Ankersen, "Günlük yönetimimizi güçlendirmek ve gelecekte böyle bir durumun yaşanmasını engelleyebilmek için kulüp olarak iç süreçlerimizi de gözden geçirdik. Bunun bir sonucu olarak Sportif Direktörümüz Ivan Mance'yi geçici olarak CEO görevine atamaya karar verdik. Kendisi ileriye dönük olarak kulübün tamamından sorumlu olacak ve yönetim kurulunun tam desteğini alacak. Ayrıca kulübün günlük operasyonlarını desteklemek amacıyla bir CEO arama sürecini de başlattık. Son derece önemli bir sezonla karşı karşıyayız. Hedefimize ulaşmak için taraftarımızın gücünü arkamıza almamız gerekiyor. Taraftarımızın yaşadığı hayal kırıklığını anlıyorum ancak önümüzdeki süreçte her zaman olduğu gibi takımımızın yanında olacaklarına ve tam destek vereceklerine şüphem yok" ifadelerini kullandı.

TARAFTARDAN EMRE CAN TEPKİSİ

Sakaryaspor ve Ümraniyespor maçlarında stat zeminin hazır olmamasının nedeni olarak gördükleri takımın CFO’su Emre Can istifaya davet eden sarı-kırmızılı taraftarlar, Ankersen’in açıklamalarını olumlu bulsa da Can’ın görevden alınmasını talep etti.