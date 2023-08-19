Ümraniyespor, Göztepe maçından gol sesi çıkmadı!

Trendyol 1.Lig'in 2.haftasında Ümraniyespor, sahasında ağırladığı Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2023 - 21:52
Ümraniyespor, Göztepe maçından gol sesi çıkmadı!
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Trendyol 1.Lig'in 2.haftasında Ümraniyespor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya  0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

İlk haftayı mağlubiyetle kapatan iki ekipte ligdeki ilk puanlarını aldı. 

Ümraniyespor 3.haftada Sakaryaspor ile deplasmanda karşılaşacak. 

Göztepe ise sahasında Çorum FK'yı konuk edecek.


Ümraniyespor göztepe Trendyol 1.Lig

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