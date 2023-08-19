Ümraniyespor, Göztepe maçından gol sesi çıkmadı!
Trendyol 1.Lig'in 2.haftasında Ümraniyespor, sahasında ağırladığı Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1.Lig'in 2.haftasında Ümraniyespor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
İlk haftayı mağlubiyetle kapatan iki ekipte ligdeki ilk puanlarını aldı.
Ümraniyespor 3.haftada Sakaryaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Göztepe ise sahasında Çorum FK'yı konuk edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nihat Hatipoğlu'ndan kötü haber
- 'Üç eşli' vekilden skandal ifadeler!
- 'İstifa' iddiasına tek kelimelik yanıt
- 'Uyuşturucu kaçakçıları tahliye edilirken...'
- Ölmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı
- 'Buranın bir tane ev sahibi var'
- Motorine dev zam yolda!
- Sedat Peker’den aylar sonra fotoğraf!
- Altaylı'dan çok konuşulacak 'Emre Belözoğlu' iddiası
- Özdağ ve 'Cübbeli' tartışması gündem oldu