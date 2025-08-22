Cumhuriyet Gazetesi Logo
Göztepe'den Süper Lig'e harika başlangıç!

Göztepe'den Süper Lig'e harika başlangıç!

22.08.2025 23:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Göztepe'den Süper Lig'e harika başlangıç!

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup etti. Göztepe, ligde 3 haftada 7 puan topladı.

Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-0'lık skorla Göztepe oldu.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Junior Olaitan ve 65. dakikada Janderson attı.

Bu sonucun ardından Göztepe, ligde 3 haftada 7 puan topladı. İzmir ekibi, bu maçlarda kalesinde gol görmedi. Ligin ilk haftasında Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Göztepe, geçen hafta da sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmıştı.

Ligde iki maç oynayan Fatih Karagümrük, henüz puanla tanışamadı.

Göztepe, ligin bir sonraki haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #göztepe #Fatih Karagümrük #Trendyol Süper Lig