Göztepe'den Süper Lig'e harika başlangıç!

Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-0'lık skorla Göztepe oldu.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Junior Olaitan ve 65. dakikada Janderson attı.

Bu sonucun ardından Göztepe, ligde 3 haftada 7 puan topladı. İzmir ekibi, bu maçlarda kalesinde gol görmedi. Ligin ilk haftasında Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Göztepe, geçen hafta da sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmıştı.

Ligde iki maç oynayan Fatih Karagümrük, henüz puanla tanışamadı.

Göztepe, ligin bir sonraki haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanına gidecek.