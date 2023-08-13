Göztepe taraftarı sezonu “Emre Can istifa” diyerek açtı
Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nın zemin yenileme işlemleri nedeniyle sezonun ilk karşılaşması olan Sakaryaspor maçına yetişememesinden dolayı sezonu Akhisar Stadı’nda açan Göztepe’de taraftar takımın CFO’su Emre Can’ı istifaya davet etti.
Geçen sezon Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası stat zemininin bakıma alan ancak yeni sezona yetişmemesinden dolayı Göztepe 2023-2024 sezonunu Akhisar’da açtı.
Sakaryaspor’u Akhisar Stadı’nda ağırlayan Göztepe’de taraftar maçın ilk düdüğüyle beraber takımın CFO’su Emre Can’ı istifa davet etti.
15 Temmuz'da kulübün hakim ortağı Sport Republic'in İngiltere'deki takımı Southampton'la oynanan sezonun ilk hazırlık maçını zemin yenileme işlemleri nedeniyle karşılaşmadan bir gün önce Bornova Stadı'na alınmasına rağmen 18 Temmuz'da Ekonomi Üniversitesi’nin mezuniyet töreninin statta yapılması tepkilere neden oldu.
Mezuniyette binlerce öğrenci sahanın ortasına kurulan sahnede diplomalarını alırken tören sonrası zeminde eğlence düzenlendi. Sezon öncesi yapılan organizasyona Ekonomi Üniversitesi mezunu olan CFO Emre Can’ın onay verdiği iddiaları sosyal medyada yankılanırken taraftarlar Can’ın istifa etmesi için adeta kampanya başlattı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar sezonun ilk karşılaşması olan Sakaryaspor mücadelesinde de uzun süre “Emre Can istifa” sloganları attı.
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