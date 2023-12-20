Göztepe, Eyüpspor karşısında gol oldu yağdı!
1. Lig'de Göztepe, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Göztepe, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçı Göztepe 5-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Kenneth Mamah, 10. dakikada Billel Messaoudi, 56. dakikada penaltıdan Yalçın Kayan ve 70'te ve 88'de penaltıdan Ahmet Ildız attı. Eyüpspor'un tek golü 45. dakikada Ahmed Kutucu'dan geldi.
Bu sonucun ardından Göztepe, 32 puana yükseldi. Eyüpspor, 39 puanda kaldı.
Göztepe, ligde gelecek hafta Bodrum FK deplasmanına gidecek. Eyüpspor, sahasında BB Erzurum'u ağırlayacak.
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