Göztepe Ibrahima Sory Diallo'yu kadrosuna kattı

Yayınlanma: 02.07.2023 - 12:31

Güncelleme: 02.07.2023 - 12:31

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, listesindeki Senegalli 20 yaşındaki sol kanat Ibrahima Sory Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ibrahima Sory Diallo

Göztepe'de kulübün hakim ortağı Sport Republic'in düzenlediği özel turnuvada Senegal 1'inci Ligi ekiplerinden Diambers formasıyla 4 gol, 2 asistle oynayıp kurmayların dikkatini çeken genç futbolcunun kadroya katıldığı öğrenildi. Daha önce defans hattına takviye yapan Göz-Göz, Ali Dere, Tarkan Serbest ve Ogün Bayrak'la resmi sözleşme imzalamıştı.

SOUTHAMPTON İLE ÖZEL MAÇ

Yeni sezon öncesi antrenmanların startını bugün Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde verecek Göztepe, 21 Temmuz'a kadar çalışmalarını İzmir'de sürdürecek. İlk özel maçında 15 Temmuz'da Sport Republic'in yönettiği İngiltere'den kardeş kulübü Southampton'ı Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, 22 Temmuz'da 10 günlük kamp için İtalya'nın Ronzone kentine hareket edecek. Yeni sezon kampını 22 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında İtalya’nın Trentino-Alto Adige bölgesindeki Ronzone ve Fondo kentleri arasında gerçekleştirecek Göztepe diğer hazırlık maçlarını burada oynayacak.