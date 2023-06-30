Göztepe'den Taha Altıkardeş hamlesi
TFF 1. Lig ekibi Göztepe, Trabzonspor forması giyen Taha Altıkardeş'i renklerine bağladı.
TFF 1'inci Lig'de transfer döneminde Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest ve Altınordu'dan sol bek Ali Dere ile resmi sözleşme imzalayan Göztepe, Trabzonspor'un 19 yaşındaki oyuncusu Taha Altıkardeş'i kadrosuna dahil etti.
Taha Altıkardeş
MISLAV ORSIC TRANSFERİ ETKİLİ OLDU
Trabzonspor'un, Göztepe hisselerinin 70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin yönettiği Southampton'dan Mislav Orsic'i transfer etmesi üzerine genç oyuncusu Taha Altıkardeş'i sarı-kırmızılılara bonservisiyle birlikte verdi. Trabzonspor'un Bursaspor'dan renklerine bağladığı genç stoper geçen sezon Süper Lig'de 3 maçta bordo-mavili formayı giydi.
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