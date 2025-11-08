Göztepe, Kasımpaşa deplasmanında rahat kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, 2-0 kazandı.
Konuk ekip Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 52 ve 55. dakikalarda Juan kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste ikinci galibiyetini elde eden Göztepe, puanını 22'ye yükselterek 4. sırada konumlandı.
Bu mağlubiyetle birlikte galibiyet hasreti 5 maça yükselen ev sahibi Kasımpaşa ise 10 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı.
Ligde gelecek hafta Göztepe, Kocaelispor'u konuk edecek. Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk olacak.