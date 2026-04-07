Göztepe maçı öncesi... Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi!

7.04.2026 15:25:00
Galatasaray'da Brezilya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor karşısında görev yapamayan Gabriel Sara'nın Göztepe maçı öncesinde son durumu belli oldu.

Süper Lig'deki 27. haftanın erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray karşıya karşıya gelecek. Trabzonspor'a mağlup olarak şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşayan Galatasaray, Göztepe deplasmanında hata yapmadan 3 puanla sahadan ayrılmak istiyor.

Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakatlığı bulunan isimlerden Gabriel Sara'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Brezilya Milli Takımı'nda ayak bileğinden sakatlan ve Trabzonspor karşısında formasından uzak kalan deneyimli orta saha, Göztepe maçıyla kadroya dönebilir.

GABRIEL SARA GELİŞMESİ

HT Spor'da yer alan habere göre Gabriel Sara, ağrılarına rağmen Göztepe maçında süre alabilecek durumda. Sara'nın Göztepe maçı kafilesinde yer almasının beklendiği ifade edildi.

SARA'NIN İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray formasıyla bu sezon Gabriel Sara 39 maçta süre aldı. 26 yaşındaki orta saha forma giydiği karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistle oynadı.

