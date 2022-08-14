Göztepe, Sakarya deplasmanındam 3 puan ile döndü!
1. Lig'de yeni olan iki takımın maçında Göztepe, Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Sakaryaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 1-0'lık skorla kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 12. dakikada Kenneth Mamah kaydetti.
Sakaryaspor'da Ozan Sol 63. dakikada kırmızı kart gördü.
1. Lig'e bu sezon yükselen Sakaryaspor, ilk maçında puanla tanışamadı. Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Göztepe ise yeni sezona 3 puanla başladı.
Göztepe, gelecek hafta BB Erzurumspor'u ağırlayacak. Sakaryaspor ise Altınordu deplasmanına gidecek.
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